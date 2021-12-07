Son Dakika | Bitlis'te jandarma ekipleri yaralı baykuşa sahip çıktı - Haberler
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Son Dakika | Bitlis'te jandarma ekipleri yaralı baykuşa sahip çıktı

AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Son Dakika | Bitlis'te jandarma ekipleri yaralı baykuşa sahip çıktı

Bir son dakika haberine göre Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan yaralı baykuş, jandarma ekiplerince Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan yaralı baykuş, jandarma ekiplerince Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan'a bağlı Sarıkum köyünde yaralı peçeli baykuş bulan bir vatandaş, jandarma ekiplerine haber verdi.

Bunun üzerine, Bitlis Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Tatvan Jandarma Komutanlığı ekipleri, köye giderek aldıkları yaralı baykuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi görevlilerine teslim etti.

Son Dakika | Bitlis'te jandarma ekipleri yaralı baykuşa sahip çıktı

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AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

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