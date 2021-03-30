Bitlis'te ele geçirilen havan mühimmatı imha edildi
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Bitlis'te ele geçirilen havan mühimmatı imha edildi

İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis'te ele geçirilen havan mühimmatı imha edildi Bitlis kırsalında jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda ele geçirilen 1 adet kullanıma hazır havan mühimmatı imha edildi.

Bitlis'te ele geçirilen havan mühimmatı imha edildi

BİTLİS - Bitlis kırsalında jandarma ekiplerince yürütülen operasyonda ele geçirilen 1 adet kullanıma hazır havan mühimmatı imha edildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalarda; Bitlis merkez ilçesi Çeltikli köyü kırsalında BTÖ mensuplarınca araziye gizlenmiş yaşam malzemesi ve patlayıcı madde olduğu bilgisi alındığı belirtildi. Açıklamada, "BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Eren-11 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Halil Ateş 2021-18 Operasyonu başlatılmıştır. Operasyon kapsamında; Çeltikli köyü kırsalında; taşlık alanda gizlenmiş vaziyette kullanılabilir durumda 1 adet 81 mm. havan mühimmatı ele geçirilmiştir. Ele geçirilen havan mühimmatı, cumhuriyet başsavcılığının talimatı alınarak yerinde imha edilmiştir" denildi.

Bitlis'te ele geçirilen havan mühimmatı imha edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VAHİT OLCAY

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