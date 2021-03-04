Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü! Bitlis'te askeri helikopter neden düşütü? Bitlis'te askeri helikopterde kaç ölü ve yaralı var?

Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü! Bitlis'te skeri helikopter neden düşütü? Bitlis'te askeri helikopterde kaç ölü ve yaralı var?

Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü! Bitlis'te skeri helikopter neden düşütü?Bitlis'te askeri helikopterde kaç ölü ve yaralı var?

BİTLİS'TE ASKERİ HELİKOPTERDE ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

Bitlis'te düşen uçak ile ilgili MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetlerimize ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiş, helikopterdeki kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4'ünün yaralandığı belirlenmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil Milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz"