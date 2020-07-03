Son dakika... Bitlis'te 5 apartman ve evde uygulanan karantina kaldırıldı
Son dakika haberleri: Bitlis'te 5 apartman ve evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
03.07.2020 17:37 | Son Güncelleme: 03.07.2020 18:44
Bitlis'te 5 apartman ve evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, il merkezindeki Hüsrevpaşa, Beşminare, Hersan mahallesinde 3 ve Yolalan Beldesinde 2 apartman ile Ortakapı köyünde bir evde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA