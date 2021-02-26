Son dakika haberleri: Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı

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Bitlis merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i cezaevine gönderildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu örgütlü olarak işleyenlere yönelik 23 Ekim 2020'den bu yana Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 23 Şubat'ta Bitlis merkez, Güroymak, Tatvan ve Mutki ilçeleri ile İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Firari 4 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş