Son Dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü: 9 askerimiz şehit, 4 askerimiz de yaralı
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Son Dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü: 9 askerimiz şehit, 4 askerimiz de yaralı

04.03.2021 18:22 | Son Güncelleme: 04.03.2021 19:22

Son dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı, 9 personelin şehit olduğunu ve 4 personelin yaralandığını bildirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı eteklerinde bir helikopterin düştü. Helikopter düştüğü haberi üzerine çok sayıda ambulans, sağlık ve güvenlik ekibi bölgeye sevk edildi.

Düşen helikopterin askeri bir helikopter olduğu yönünde bilgiler alınırken, Milli Savunma Bakanlığı 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.

MSB, BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetlerimize ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiş, helikopterdeki kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4'ünün yaralandığı belirlenmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil Milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz"

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Türkiye'yi yasa boğan kazanın ardından ilk görüntüler de geldi. Görüntülerde çetin hava şartlarının hakim olduğu bölgenin karlı kaplı ve görüş mesafesinin de çok sınırlı olduğu görüldü.

Son Dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü: 9 askerimiz şehit, 4 askerimiz de yaralı

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ ŞEHİT OLDU

Bitlis'te düşen helikopterde şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi.

Son Dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü: 9 askerimiz şehit, 4 askerimiz de yaralı
Korgeneral Osman Erbaş
Son Dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü: 9 askerimiz şehit, 4 askerimiz de yaralı
Son Dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü: 9 askerimiz şehit, 4 askerimiz de yaralı
Son Dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü: 9 askerimiz şehit, 4 askerimiz de yaralı
Son Dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü: 9 askerimiz şehit, 4 askerimiz de yaralı
Son Dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü: 9 askerimiz şehit
Son Dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü: 9 askerimiz şehit, 4 askerimiz de yaralı
Son Dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü: 9 askerimiz şehit, 4 askerimiz de yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Haber Yorumları (27)
NE BU ARKADAŞ: BİR YIL İÇİNDE BU KAÇINCI HELİKOPTER DÜŞÜŞÜ ALTINDA NE VAR BU İŞİN ?
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SAKARYALI HATUN: Yine ciğerlerimiz yandı. :(( RABBİM cennettin en güzel yerine koysun hepsini. Kıymetli ailelerine sabırlar diliyorum. :((
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ZXY: Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşaallah.
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