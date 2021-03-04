Son Dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü: 9 askerimiz şehit, 4 askerimiz de yaralı

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Son dakika: Bitlis'in Tatvan İlçesi'nde askeri helikopter düştü. Milli Savunma Bakanlığı, 9 personelin şehit olduğunu ve 4 personelin yaralandığını bildirdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinin Nemrut Dağı eteklerinde bir helikopterin düştü. Helikopter düştüğü haberi üzerine çok sayıda ambulans, sağlık ve güvenlik ekibi bölgeye sevk edildi.

Düşen helikopterin askeri bir helikopter olduğu yönünde bilgiler alınırken, Milli Savunma Bakanlığı 9 personelin şehit olduğunu, 4 personelin yaralandığını bildirdi.

MSB, BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkış yapan Kara Kuvvetlerimize ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25'te irtibat kesilmiş, helikopterdeki kahraman silah arkadaşlarımızdan 9'unun şehit olduğu, 4'ünün yaralandığı belirlenmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil Milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz"

OLAY YERİNDEN İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Türkiye'yi yasa boğan kazanın ardından ilk görüntüler de geldi. Görüntülerde çetin hava şartlarının hakim olduğu bölgenin karlı kaplı ve görüş mesafesinin de çok sınırlı olduğu görüldü.

KORGENERAL OSMAN ERBAŞ ŞEHİT OLDU

Bitlis'te düşen helikopterde şehit olanlardan birinin Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş olduğu öğrenildi.

Korgeneral Osman Erbaş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı