Son dakika! BİTLİS Bitlis Eren Üniversitesi, Teknofest yarışmasına hazır
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Son dakika! BİTLİS Bitlis Eren Üniversitesi, Teknofest yarışmasına hazır

Son dakika habere göre Bitlis Eren Üniversitesi, Teknofest yarışmasına hazırBİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl Gaziantep'te 5'incisi düzenlenecek olan Teknofest 'Uluslararası İnansız Hava Araçları Yarışması'na katılmak için...

13.08.2020 15:13 | Son Güncelleme: 13.08.2020 15:21

Bitlis Eren Üniversitesi, Teknofest yarışmasına hazır

BİTLİS Eren Üniversitesi (BEÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK) tarafından bu yıl Gaziantep'te 5'incisi düzenlenecek olan Teknofest 'Uluslararası İnansız Hava Araçları Yarışması'na katılmak için hazırlıklarını tamamladı.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Öğretim Görevlisi Muhammed Fatih Kuluöztürk, yarışmada geçen yıl mansiyon ödülü kazandıklarını, ancak bu yıl iddialarının daha üst sıralar olduğunu söyledi. Kuluöztürk, 24-27 Eylül'de Gaziantep'te düzenlenecek yarışmaya geliştirdikleri 'BEUAV-04' isimli drone ile katılacaklarını söyledi. Deneme uçuşlarının başarılı geçtiğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Kuluöztürk, yarışmaya 2 takım olarak başvuru yaptıklarını belirterek, "Bir takımımızın başvurusu kabul edildi. Bunun içinde hazırlıklarımızı yaptık. En son olarak uçuş testlerimizi nihai olarak yapıyoruz. Sistemimize yüklemelerimizi yaptık. Bu yıl Gaziantep'te düzenlenecek olan yarışmada bulunacağız. Bu yıl yaptığımız drone geçen yıllara göre daha küçük boyutlarda tasarladık. Yarışmada bizim için ağırlık ve süre önemli olduğu için böyle bir tasarım yaptık. 250 mm'lik karbonfiberden ürettiğimiz drone üzerinde elektronik bileşenleri bulunuyor. Tasarımı, üretimi, montajı tamamen bize ait. Üzerinde bazı hazır elektronik bileşenler var. Onların da kodlanması, kalibrasyonu ve yazılımsal değişiklikleri bize ait" dedi.

8 KİŞİLİK EKİPLE KATILACAKLAR

Kuluöztürk, bu yıl 8 kişilik ekiple yarışacaklarını söyleyerek, "İnşallah yarışmaya da katılıp üniversitemizi ve bölgemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bölge adına en yakın Gaziantep, Kahramanmaraş, Erzurum illeri katılıyor. Yani Doğu Anadolu Bölgesi'ni temsil edeceğiz. İyi bir derecede bekliyoruz. Geçen yıl mansiyon ödülü almıştık. Bu yıl hedefimiz daha da büyük. Umarım iyi bir derece elde ederek Üniversitemizi ve bölgemizi iyi bir yere taşımak istiyoruz" diye konuştu.

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Son dakika! BİTLİS Bitlis Eren Üniversitesi, Teknofest yarışmasına hazır

Kaynak: DHA

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