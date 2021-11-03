Son dakika: Bitkisel ürün sigortalarında 2022 üretim sezonu açıldı

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), 2022 yılı üretim sezonu için Bitkisel Ürün Sigortası ve Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası (KBKVS) başvurularının yetkili sigorta şirketlerinin acentelerine yapılabildiğini duyurdu.

TARSİM'den yapılan açıklamada, küresel iklim değişikliklerinin etkileriyle birlikte tarımsal faaliyetlerin son yıllarda yüksek düzeyde risk altında olduğu belirtilerek, dolu, don, fırtına, sel-su baskını, yangın ve kuraklık gibi meteorolojik afetlerle daha sık karşılaşıldığı ve kayıpların arttığı anımsatıldı.

Sigortanın ihmal edilmemesi ve tarımsal üretimin mutlak bir parçası haline gelmesi gerektiği aktarılan açıklamada, üreticilere yeni dönem ekilişleri ile ilgili bitkisel ürünlerini sigortalatmaları konusunda çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üreticilerimiz, Tarım ve Orman Bakanlığı nezdindeki Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) mutlaka kayıt yaptırmalı ya da kayıtlarını güncellemelidir. Sonrasında, poliçe süresini kaçırmamak için bitkisel ürünlerde değişiklik gösteren son poliçe kabul tarihlerini tarsim.gov.tr üzerinden takip ederek yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla tarım sigortası başvurusunda bulunabilir. Bitkisel Ürün Sigortası'nda üreticinin priminin yüzde 50'si, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda 2022 yılına özel olmak üzere yüzde 70'i ve meyvelerde ise don teminatı priminin yüzde 67'ye varan kadar kısmı devlet tarafından karşılanıyor. Ayrıca, üreticilere çeşitli indirim ve ödeme kolaylıkları da sunuluyor. 2022 yılı üretim sezonunun ülkemize, üreticilerimize ve paydaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz."

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