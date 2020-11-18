Son dakika: Bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknik mücadele destekleri belli oldu
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Son dakika: Bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknik mücadele destekleri belli oldu

18.11.2020 09:03 | Son Güncelleme: 18.11.2020 09:06
Son dakika: Bitkisel üretimde biyolojik ve biyoteknik mücadele destekleri belli oldu

Son dakika haber: Bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine biyolojik ve biyoteknik yöntemler kullanan ve kimyasal ilaç kullanımını azaltan üreticilere dekar başına yapılacak destekleme ödemeleri belirlendi.

Bitkisel üretimde kimyasal mücadele yerine biyolojik ve biyoteknik yöntemler kullanan ve kimyasal ilaç kullanımını azaltan üreticilere dekar başına yapılacak destekleme ödemeleri belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile doğal dengenin korunması için biyolojik veya biyoteknik mücadele yapan üreticilere destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Buna göre, açık alanda turunçgilde Akdeniz meyve sineğine karşı feromon ve tuzak kullanımı için tahsis edilen dekar başına 80 lira desteklemeden, tuzak kutusunun en az 5 yıl kullanma ömrü bulunmasından dolayı daha önceden tuzak kutusu olup da sadece feromon kullanan üreticilere dekar başına 30 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Örtü altı (domates, biber, patlıcan, hıyar, kabak) üretiminde biyolojik mücadele için dekar başına 400 lira, biyoteknik mücadelede, feromon ve tuzak kullanan üreticilere 120 lira, domateste güveye karşı sadece feromon kullananlara 60 lira destek verilecek.

Açık alanda domateste biyoteknik mücadelede, feromon ve tuzak kullananlar 50 lira, domates güvesine karşı yalnızca feromon kullananlar ise 30 lira destekten faydalanacak.

Biyoteknik mücadele destek miktarı elma, bağ, kayısı, ayva ve armut için dekar başına 50 lira, şeftali ve nektarin için 80 lira, zeytin için 33 lira olarak uygulanacak.

Nar üreticilerine biyolojik mücadele kapsamında dekar başına 50 lira, biyoteknik mücadele çerçevesinde de 80 lira destek sağlanacak.

Yılbaşından itibaren biyolojik veya biyoteknik mücadele yapan üreticilerin destek başvurularını, kayısı, ayva, armut, elma, bağ, açıkta domates, zeytin, turunçgil, nar, şeftali ve nektarin için 4 Aralık, örtü altı için ise 31 Aralık mesai bitimine kadar yapmaları gerekecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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