Son Dakika | 'Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi' yarın hizmete giriyor - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | "Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi" yarın hizmete giriyor

AA / Enes Duran - Haberler | Ekonomi
Son Dakika |

Son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) çatısı altında, bitkisel temelli gıda üreten fabrikalara analiz hizmeti sunacak Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nin yarın hizmete gireceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) çatısı altında, bitkisel temelli gıda üreten fabrikalara analiz hizmeti sunacak Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nin yarın hizmete gireceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açılışı yapılacak merkez, TAGEM'e bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek.

Toplam 4650 metrekare kapalı alana sahip ve gelişmiş teknoloji ile donatılmış 14 laboratuvardan oluşan Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi, ülkenin gıda sektörünün büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayacak.

Açılışı yapılacak merkezde, Türkiye'de faaliyet gösteren başta un, makarna, bulgur ve bisküvi olmak üzere diğer yem, irmik, pirinç gibi ürünler üreten toplam 1737 fabrikaya analiz hizmeti sunulacak. Ayrıca, bakanlığa bağlı enstitülere ve özel tohumculuk şirketlerine ıslah sürecinde kalite analiz hizmeti de verilecek.

Merkezde, Türkiye'nin bitkisel zenginliğinden doğan geleneksel ürünlerin ve yerel tatların korunması, yeni gıdalar üretilmesi için inovasyon çalışmaları yapılacak ve dünyaya tanıtılacak.

AA / Enes Duran - Ekonomi Haberleri
TOGG'un paylaşımı heyecanlandırdı! Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor

TOGG'un paylaşımı heyecanlandırdı! Yerli otomobil fabrikası hızla yükseliyor

 Bakan Dönmez tarih verdi: Karadeniz'de keşfedilen gaz, Türkiye'nin yıllık iç ihtiyacının üçte birini karşılayacak

Bakan Dönmez tarih verdi: Karadeniz'de keşfedilen gaz, Türkiye'nin yıllık iç ihtiyacının üçte birini karşılayacak

 Çiftliğindeki 100 koyun oldu 800

Çiftliğindeki 100 koyun oldu 800
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Devlet Bahçeli Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Özge Özpirinçci İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Stefan Kuntz Alex Teixeira Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | 'Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi' yarın hizmete giriyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 18:32:18. #1.17#