Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) çatısı altında, bitkisel temelli gıda üreten fabrikalara analiz hizmeti sunacak Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi'nin yarın hizmete gireceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açılışı yapılacak merkez, TAGEM'e bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösterecek.

Toplam 4650 metrekare kapalı alana sahip ve gelişmiş teknoloji ile donatılmış 14 laboratuvardan oluşan Bitkisel Gıdalar Araştırma Merkezi, ülkenin gıda sektörünün büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayacak.

Açılışı yapılacak merkezde, Türkiye'de faaliyet gösteren başta un, makarna, bulgur ve bisküvi olmak üzere diğer yem, irmik, pirinç gibi ürünler üreten toplam 1737 fabrikaya analiz hizmeti sunulacak. Ayrıca, bakanlığa bağlı enstitülere ve özel tohumculuk şirketlerine ıslah sürecinde kalite analiz hizmeti de verilecek.

Merkezde, Türkiye'nin bitkisel zenginliğinden doğan geleneksel ürünlerin ve yerel tatların korunması, yeni gıdalar üretilmesi için inovasyon çalışmaları yapılacak ve dünyaya tanıtılacak.