Son dakika! ADANA BİTKİN HALDEKİ YAVRU KEDİLERE EMNİYET MÜDÜRÜ SAHİP ÇIKTI
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Son dakika! ADANA BİTKİN HALDEKİ YAVRU KEDİLERE EMNİYET MÜDÜRÜ SAHİP ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ADANA'nın Kozan ilçesinde, gözleri iltihap yüzünden kapanan ve yürümekte güçlük çeken kedi yavrularına İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak sahip çıktı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde, gözleri iltihap yüzünden kapanan ve yürümekte güçlük çeken kedi yavrularına İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak sahip çıktı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Bekçi Hakkı Bulduk Polis Merkezi yanındaki araziden kedi sesi geldiğini duyan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, çevrede araştırma yaptı. Büyükatak, burada gözleri iltihap nedeniyle kapanan bitkin halde iki kedi yavrusunu polis merkezine götürdü. Büyükatak, yardım istediği veteriner hekimin yönlendirmesiyle hayvanların kapanan gözlerine ilaçla ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Büyükatak, daha sonra tedavilerini yaptığı kedi yavrularına biberonla süt verdi.

Son dakika! ADANA BİTKİN HALDEKİ YAVRU KEDİLERE EMNİYET MÜDÜRÜ SAHİP ÇIKTI
Son dakika! ADANA BİTKİN HALDEKİ YAVRU KEDİLERE EMNİYET MÜDÜRÜ SAHİP ÇIKTI
Son dakika! ADANA BİTKİN HALDEKİ YAVRU KEDİLERE EMNİYET MÜDÜRÜ SAHİP ÇIKTI
Son dakika! ADANA BİTKİN HALDEKİ YAVRU KEDİLERE EMNİYET MÜDÜRÜ SAHİP ÇIKTI
Son dakika! ADANA BİTKİN HALDEKİ YAVRU KEDİLERE EMNİYET MÜDÜRÜ SAHİP ÇIKTI
Son dakika! ADANA BİTKİN HALDEKİ YAVRU KEDİLERE EMNİYET MÜDÜRÜ SAHİP ÇIKTI
Son dakika! ADANA BİTKİN HALDEKİ YAVRU KEDİLERE EMNİYET MÜDÜRÜ SAHİP ÇIKTI
Son dakika! ADANA BİTKİN HALDEKİ YAVRU KEDİLERE EMNİYET MÜDÜRÜ SAHİP ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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