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Son Dakika | BIST100 yüzde 2.95 yükseldi, dolar 7.27 lirada

Son dakika habere göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,099 puan ve 1,122 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 2.95 artışla 1,124.71 puanda tamamladı.

Son Dakika | BIST100 yüzde 2.95 yükseldi, dolar 7.27 lirada
19.08.2020 18:05 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:05

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 1,099 puan ve 1,122 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 2.95 artışla 1,124.71 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.72, BIST Mali Endeks yüzde 2.44, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 3.18 artıdaydı.

TCMB'nin art arda attığı sıkılaştırma adımlarına karşın güne yeni rekor düzeylerinde başlayan dövizler, kapanışa doğru 10-15 kuruş geriye çekildi. Salı günü bir ara 7.40 lirayı gören dolar, 7.37 - 7.39 lira aralığında hareket ettiği gün sonunda 7.20 liraya kadar indikten sonra 7.25 liranın üzerine döndü.

Liranın, TCMB'nin adımlarına odaklandığına işaret eden Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, paritedeki yukarı yönlü eğilimin yanında, özellikle yarınki PPK toplantısı öncesinde fonlama maliyetinin daha yukarı taşınabileceğine ilişkin sinyallerin, liranın daha fazla değer kaybının önüne geçtiğine işaret etti ve ekledi: "Bu noktada Merkez Bankası'nın da sıkılaştırma adımlarını geleneksel yöntemli repo ihalesinin yanında gecelik borçlanma limitlerini kısarak devam ettirdiğini görüyoruz. Dün düzenlenen 3 hafta vadeli repo ihalesinde faiz yüzde 11.30 olarak gerçekleşti. Bu da önümüzdeki günlerde fonlama maliyetinin GLP (geç likidite penceresi) seviyesine doğru devam edebileceğine işaret ediyor."TCMB, bugünden itibaren bankaların borç alabilme limitlerini gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürüldü. TCMB'nin Salı günü yaptığı açıklamada şöyle denildi: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL), 19 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için yarıya düşürülmüştür."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.2095 lira ve en yüksek 7.3831 lirayı gördükten sonra, 7.27 – 7.28 lira aralığında,euro en düşük 8.5859 lira ve en yüksek 8.8260 lirayı gördükten sonra, 8.65 – 8.66 lira aralığında,sterlin en düşük 9.5035 lira ve en yüksek 9.7920 lirayı gördükten sonra 9.59 – 9.60 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18962 - 1.19527 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18989 düzeyindeydi.Murat Akyol, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 29 Temmuz'da sonuçlanan toplantısının tutanaklarının bugün TSİ 21: 00'de açıklanacağına işaret ederek, "Hatırlanacağı gibi Fed söz konusu toplantıda faiz oranlarını piyasa beklentisine paralel olarak sabit tutarken düşük faizlerin ve destekleyici para politikasının devam edeceğine vurgu yapmıştı" dedi ve ekledi: "Toplantı sonucu beklentilere paralel olduğu için tutanakların çok yeni bir bilgi içermesi beklenmiyor. "Ancak, merkez bankasının ekonominin görünümünü nasıl değerlendirdiği her zaman olduğu gibi yakından takip edilecektir. 

"Bu noktada gerektiğinde daha fazla adım atmaya hazır olduğunu yinelemesini beklediğimiz Fed'in çok büyük ihtimalle daha fazla mali destek gerektiğine yönelik mesajları da olacaktır."


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Kaynak: DHA

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