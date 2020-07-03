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Son dakika... BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 6.85 lirada

Son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) hatanın son işlem gününe yüzde 0.35 artışla 117 bin 315 puanda başladı.

Son dakika... BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 6.85 lirada
03.07.2020 09:55 | Son Güncelleme: 03.07.2020 09:55

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) hatanın son işlem gününe yüzde 0.35 artışla 117 bin 315 puanda başladı. Açılışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.25, BIST Mali Endeks yüzde 0.27, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.57 artıdaydı.

Merkez Bankası, enflasyonun seyrindeki yükselişin altını çizerek, yaklaşık bir yıldır sürdürdüğü faiz indirimlerine ara verdi ve 25 Haziran'da yaptığı son toplantıda politika faizini sabit tuttu. TCMB Perşembe günü açıkladığı Para Politikası Kurulu toplantı özetlerinde de yıl sonu enflasyon beklentilerinin yükseldiğine dikkat çekti ve salgında atılacak adımların hedefli ve geçici olmasının politika etkinliğini destekleyeceğini vurguladı. Enflasyon verilerinin beklendiği piyasalarda dövizler haftanın son işlem gününe yatay başladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 6.8453 lira ve en yüksek 6.8572 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,euro en düşük 7.6844 lira ve en yüksek 7.7178 lirayı gördükten sonra, 7.70 – 7.71 lira aralığında,sterlin en düşük 8.5374 lira ve en yüksek 8.5506 lirayı gördükten sonra 8.54 – 8.55 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.1225 - 1.1302 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1233 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Küresel risk iştahı güçlenmeye devam ediyor" başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirme yapıldı: "Dünya borsalarındaki yükseliş ivme kazanıyor. İki ana eğilim görüyoruz:  "(i) Faiz baskısıyla nakitten ve tahvilden hisse senedine yönelme; "(ii) Risk iştahının artmasıyla güçlü ve pahalıdan(ABD) zayıf ve ucuza (Avrupa ve Gelişmekte Olan Ülkeler) yönelme. "İki eğilimin de ksa vadede devam etmesini bekliyoruz."İlk eğilim Türkiye piyasasında etkisini göstermeye başladı. Türk lirası ex-ante vergi sonrası reel getiri '- yüzde 3'e düşünce, yerleşik yatırımcılar hisse senedine yönelmesi hızlandı. "Açılan hesap sayısı günlük üç-dört bine ulaştı. Mali sistem için küçük, yüksek faizle büyüyen bir nesil için büyük bir adım."İkinci eğilimin etkisini henüz görmüyoruz. Risk iştahının artmasıyla Avrupa'ya ve gelişmekte olan ülke hisselerine yönelen küresel sermaye Türkiye'yi pas geçiyor. "Sene başından beri DİBS'lerden 7 milyar, hisse senedinden 4 milyar olmak üzere toplam 11 milyar dolarlık portföy çıkışı görülüyor."Yabancı yatırımcının girmemesine neden olarak gösterilen açığa satma yasağının kaldırılması sonrası durum değişecek mi? Emin değiliz."Yabacı yatırımcının Türkiye'ye girmemesinde daha temel bir sorun olabilir."Korona salgını sonrasında gelişmekte olan ülkelerin ödemeler dengesinde net bir yeniden dengelenme eğilimi görüyoruz. "Türkiye yüzde 2.5'e ulaşması beklenen cari açığıyla öbür ülkelerden net bir şekilde ayrışıyor. "IIF bozulan cari denge nedeniyle Türk lirasında yüzde 10'a yaklaşan bir düzeltme öngörüyor."Uygulanan genişleyici politikaların Türkiye'yi durgunluktan çıkartırken cari dengede hızlı bir bozulmaya yol açtığı tespitine katılıyoruz. "Bu eğilim henüz Türk lirasında bir düzeltmeye yol açacak kadar yüksek değil. Haziran ayı dış ticaret verisi ihracat lehine bir düzeltme ile görüşümüzü destekliyor."Dünya piyasalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'da hafif yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Son günlerdeki yükselişte geride kalan banka hisselerine yönelme olur mu günün sorusu. "Türk bankalarının Alman bankalarına oranı göstergesi banka hisselerinde aşırı satış gösteriyor."Geçmişte genelde tutan bu gösterge bu kez de işe yarayacak mı göreceğiz."

 


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Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: Son dakika... BIST100 yüzde 0.35 artışla başladı, dolar 6.85 lirada - Ekonomi
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