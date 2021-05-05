Son dakika... BIST100 yüzde 0.26 yükseldi, dolar 8.32 lirada
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Son dakika... BIST100 yüzde 0.26 yükseldi, dolar 8.32 lirada

Son dakika... BIST100 yüzde 0.26 yükseldi, dolar 8.32 lirada
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,409 ve 1,425 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.26 artışla 1,420.00 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,409 ve 1,425 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü yüzde 0.26 artışla 1,420.00 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.19 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.01 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.09 artıdaydı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) yarın açıklanacak faiz kararı öncesi 8.30 lira düzeyine yükselen dolar yeni güne de bu düzeylerde başladı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Salı günü internette yayımlanan bir röportajda ABD  ekonomisinin yüksek hükümet harcamaları nedeniyle aşırı ısınmasını  önlemek için faiz oranlarının ılımlı bir şekilde artması gerekebileceğini söyledi. Yellen daha sonra enflasyona ilişkin bir sorun görmediğini belirtse de, yatırımcılar faizlerin bir noktada yükselmek zorunda kalacağına ilişkin savları da gündemlerine almış oldu.

Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REK) Nisan'da 62.29'a geriledi. Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre REK Kasım'da 60.52 ile tarihi düşük düzeye gerilemişti. Endeks Aralık'ta 62'yi aştıktan sonra Ocak'ta 66'ya, Şubat'ta da 69'a yükseldi. REK'in 65.57'ye indiği Mart itibarıyla endekste düşüş başladı.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 8.2980 lira ve en yüksek 8.3728 lirayı gördükten sonra, 8.32 – 8.33 lira aralığında,euro en düşük 9.9739 lira ve en yüksek 10.0673 lirayı gördükten sonra, 10.00 – 10.01 lira aralığında,sterlin en düşük 11.5401 lira ve en yüksek 11.6501 lirayı gördükten sonra 11.58 – 11.59 lira aralığında hareket ediyordu.Küresel piyasalarda 1.19859 - 1.20270 aralığında hareket eden euro/dolar paritesi 1.19994 düzeyindeydi.Yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, Nisan ayındaki yüzde 13.12'den, Mayıs döneminde yüzde 13.81 düzeyine yükseldi. TCMB Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de aynı dönemde yüzde 11.26'dan, yüzde 11.81'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9.55'ten, yüzde 9.99'a yükseldi.Yıl sonu dolar kuru beklentisi de bu dönemde 8.57 liradan 8.71 liraya yükselirken, 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi de 8.78 liradan, bu anket döneminde 8.95 liraya yükseldi.

Aynı anket dönemlerinde, 2021 yılı gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme beklentisi yüzde 4.3 olarak değişmedi. GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemindeki yüzde 4.2'den, bu anket döneminde yüzde 4.1'e geriledi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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