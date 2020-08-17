Son dakika! BIST100 yüzde 0.22 yükseldi, dolar 7.39 lirada Son dakika habere göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,077.29 puan ve 1,90.16 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 0.22 artışla 1,086.20 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,077.29 puan ve 1,90.16 puan arasında dalgalandığı yeni haftanın ilk işlem gününü, yüzde 0.22 artışla 1,086.20 puanda tamamladı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.41, BIST Mali Endeks yüzde 0.60 artıda, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.69 eksideydi.

Yeni haftada piyasaların odağında, Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun Perşembe günü yapılacak toplantısı bulunuyor. Analistlere göre, son dönemdeki sert değer kayıpları ile diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan liranın yönü, Perşembe günkü toplantıda alınacak kararlar sonrası netleşecek.

TCMB bugün, 10 milyar lira tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlediğini açıkladı. TCMB'nin "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin" açıklamasında şöyle denildi: "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 10 milyar TL tutarında geleneksel yöntemli repo ihalesi düzenlenmiştir. Repo ihalesinin vadesi 16 Eylül 2020 olarak belirlenmiştir."Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.3558 lira ve en yüksek 7.3983 lirayı gördükten sonra, 7.39 – 7.40 lira aralığında,euro en düşük 8.7054 lira ve en yüksek 8.7910 lirayı gördükten sonra, 8.77 – 8.78 lira aralığında,sterlin en düşük 9.6402 lira ve en yüksek 9.6998 lirayı gördükten sonra 9.67 – 9.68 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.18288 - 1.18811 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.18668 düzeyindeydi.Ünlü Menkul Değerler Araştırma'nın analizinde, küresel piyasaların geride bıraktığımız haftayı, gerek Covid-19 vaka sayılarındaki artış gerekse, ABD'de teşvik paketi konusunda ilerleme sağlanmadan Senato'nun tatile girmesiyle zayıf bir zeminde tamamladığına işaret edildi ve şöyle denildi: "Her ne kadar Rusya tedavi için gerekli aşıyı bulduğunu açıklasa da söz konusu aşıya ilişkin soru işaretleri ortadan kalkmış değil. "Vaka sayıları hemen hemen her ülkede artarken geniş kapsamlı bir kısıtlamanın beklenmiyor oluşu nedeniyle risk iştahında şimdilik ciddi bir değişim öngörmüyoruz. "Bu haftanın ana gündem maddesini ise TCMB'nin Perşembe günü gerçekleştireceği PPK toplantısı oluşturuyor. "Son iki toplantısında faiz oranlarında değişiklik yapmayarak beklemede kalmayı tercih eden TCMB'nin politika faizini bir kez daha sabit tutacağı tahmin ediliyor. "Haftalık repo ihalesi düzenlemeyen Merkez Bankası sıkılaştırma adımları atmaya devam ederken geçen hafta geleneksel yöntemle 20 milyar TL tutarlı bir ay vadeli repo ihalesi açıldı. "İhalede ortalama faiz yüzde 10.96 olarak gerçekleşti. Politika faizinin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşen bu rakam piyasanın aslında daha fazla sıkılaştırma beklediğini de teyit eder nitelikte. "Dolayısıyla politika faizinde olmasa bile TCMB'nin politika faizinin 150 baz puan üzerinde olan gecelik borç verme faizinde ve/veya politika faizinin 300 baz puan üzerinde olan geç likidite penceresi faizinde artırıma giderek bu kanalları daha aktif kullanma potansiyelinin olduğunu söylemek mümkün."

Kaynak: DHA