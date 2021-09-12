Son Dakika | Bisikletiyle duvara çarptıktan sonra yere düşen çocuk hayatını kaybetti - Haberler
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Son Dakika | Bisikletiyle duvara çarptıktan sonra yere düşen çocuk hayatını kaybetti

AA / Recep Çelik - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'te bisikletiyle duvara çarpan 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Siirt'te bisikletiyle duvara çarpan 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Umut Aslancı, Afetevleri Mahallesinde kullandığı bisikletin kontrolünü kaybederek duvara çarptı.

Çarpma sonucu bisikletten düşen Aslancı, başından ağır yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Aslancı, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aslancı'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Son Dakika | Bisikletiyle duvara çarptıktan sonra yere düşen çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika | Bisikletiyle duvara çarptıktan sonra yere düşen çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika | Bisikletiyle duvara çarptıktan sonra yere düşen çocuk hayatını kaybetti

Son Dakika | Bisikletiyle duvara çarptıktan sonra yere düşen çocuk hayatını kaybetti
AA / Recep Çelik - Son Dakika Haberleri
Bisikletiyle duvara çarparak başından yaralanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Bisikletiyle duvara çarparak başından yaralanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Haber: Son Dakika | Bisikletiyle duvara çarptıktan sonra yere düşen çocuk hayatını kaybetti - Haberler
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