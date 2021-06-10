Son dakika! Bisiklet Bakım İstasyonuna gelen çocuklara binlerce kitap dağıtıldı
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Son dakika! Bisiklet Bakım İstasyonuna gelen çocuklara binlerce kitap dağıtıldı

Son dakika! Bisiklet Bakım İstasyonuna gelen çocuklara binlerce kitap dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde hazırlanan projeyle Bisiklet Bakım İstasyonuna gelen çocuklara binlerce kitap dağıtıldı.

Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde hazırlanan projeyle Bisiklet Bakım İstasyonuna gelen çocuklara binlerce kitap dağıtıldı.

Çocukların bisiklet kullanımını artırmak ve kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışma kapsamında bütün mahallelerdeki mahalle konaklarında Bisiklet Bakım İstasyonu çocuklarla buluşarak, bisikletlerin zincir bakımı, lastik hava basıncı ve kontrolleri ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Proje kapsamında ayrıca Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz tarafından çocuklara "Güvenli Bisiklet Sürüşü ve Trafik Kültürü Eğitimleri" verildi. Çocukların bisiklet kullanımını, daha sağlıklı ve kaliteli bir biçimde yapmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında ayrıca çocuklara binlerce hikaye kitap dağıtıldı. - BİLECİK

Son dakika! Bisiklet Bakım İstasyonuna gelen çocuklara binlerce kitap dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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