Son dakika: BURSA Birlikte yaşadığı kadını eve kilitleyen şüpheli: Çocuk çıkmasın diye kapıyı kilitledim

Son dakika haber: Birlikte yaşadığı kadını eve kilitleyen şüpheli: Çocuk çıkmasın diye kapıyı kilitledimBURSA'da birlikte yaşadığı Leyla K. (34) ile 3 yaşındaki oğlunu eve kilitleyerek, alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fahri T. (39), ifadesinde, 'Çocuk dışarı çıkmasın diye kapıyı kilitledim.

Birlikte yaşadığı kadını eve kilitleyen şüpheli: Çocuk çıkmasın diye kapıyı kilitledim

BURSA'da birlikte yaşadığı Leyla K. (34) ile 3 yaşındaki oğlunu eve kilitleyerek, alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan Fahri T. (39), ifadesinde, 'Çocuk dışarı çıkmasın diye kapıyı kilitledim. Silahı da çöpte buldum' dedi.

Olay, dün Osmangazi ilçesi Selimiye Mahallesi Sili Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı bir apartmanın 4'üncü katında oturan Fahri T., iddiaya göre birlikte yaşadığı Leyla K. ve 3 yaşındaki oğlunun üzerlerine kapıyı kilitleyerek, işe gitti. Fahri T.?nin giderken cep telefonunu da aldığı genç kadın, yoldan geçenlerden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açamayınca itfaiyeden yardım istedi. Leyla K.?yi pencereden çıkarmak için olay yerine merdivenli itfaiye aracı sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri ise, genç kadının yükseklik korkusu olduğu gerekçesi ile olay yerinden ayrıldı. Polis ekipleri de Fahri T.?ye ulaşmak içi çalışma başlattı. Kurtarılmayı bekleyen Leyla K., zaman zaman pencereye çıkarak fenalık geçireceğini söyledi. Fahri T.?ye ulaşamayan ekipler, apartman sakinlerinin yardımıyla ev sahibine ulaştı. Gelen ev sahibi, yedek anahtar ile evin kapısını açtı.

'BU EVDEN ÖLÜN ÇIKAR'

Leyla K. ve 3 yaşındaki oğlu Çarşı Polis Merkez Amirliği'ne götürülürken, evde yapılan aramada Fahri T.?ye ait olduğu iddia edilen bir silah buldu. Leyla K. ifadesinde, 'İki aydır evde kilitli yaşıyorum ve sürekli darbediliyorum ancak korktuğum için sesimi çıkartamadım. Başıma silah dayadı, 'Bu evden ölün çıkar' dedi. Boynuma da tornavida dayadı. Sabah kapıyı kilitleyerek evden çıktığında cama çıkarak, yoldan geçenlerden yardım istedim. Sonra polisler geldi. İtfaiyeden de yardım istediler ama ben yükseklik korkum yüzünden merdivene binemedim. Artık o evde kalmak istemiyorum can güvenliğim yok' dedi.

'SİLAHI ÇÖPTE BULDUM'

Fahri T. ise, polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Fahri T., ifadesinde Leyla K.?yi eve kapatmadığını, kapıyı çocuk dışarı çıkmasın diye kilitlediğini ileri sürerek, 'Bir yıl önce birlikteydik sonra ayrıldık, iki ay önce barıştık birlikte yaşamaya başladık. Kapıyı 3 yaşındaki çocuk kaçmasın diye kilitledim. Onu eve kapatmak gibi bir niyetim yoktu. Evde bulunan silah da bana ait değil. Ben çöpçülük yapıyorum, silahı da çöpte buldum eve götürdüm. Hiç kullanmadım kullanmayacaktım' diye konuştu.

Fahri T., bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelinin savcılık sorgusu devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı