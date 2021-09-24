Son dakika! Birleşmiş Milletler, Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısının 350 bin, gerçek rakamın ise bunun çok üzerinde olduğunu bildirdi. - Haberler
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Son dakika! Birleşmiş Milletler, Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısının 350 bin, gerçek rakamın ise bunun çok üzerinde olduğunu bildirdi.

AA / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel
Son dakika! Birleşmiş Milletler, Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısının 350 bin, gerçek rakamın ise bunun çok üzerinde olduğunu bildirdi.

Son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler, Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısının 350 bin, gerçek rakamın ise bunun çok üzerinde olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler, Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısının 350 bin, gerçek rakamın ise bunun çok üzerinde olduğunu bildirdi.

AA / Bayram Altuğ - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Benim Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim maalesef bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Benim Sayın Putin'den beklentilerim çok daha farklı. Zira Suriye'de rejim maalesef bizim için ülkemizin güneyinde adeta bir...

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'de rejim, maalesef ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de rejim, maalesef ülkemizin güneyinde adeta bir tehdit oluşturuyor."
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Haber: Son dakika! Birleşmiş Milletler, Suriye iç savaşında ölümleri teyit edilenlerin sayısının 350 bin, gerçek rakamın ise bunun çok üzerinde olduğunu bildirdi. - Haberler
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