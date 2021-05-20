Son dakika: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, savaşların bile kuralları olduğuna...
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Son dakika: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, savaşların bile kuralları olduğuna...

Son dakika: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, savaşların bile kuralları olduğuna...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, savaşların bile kuralları olduğuna dikkat çekerek, bu kuralın en başta sivillerin koruması olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, savaşların bile kuralları olduğuna dikkat çekerek, bu kuralın en başta sivillerin koruması olduğunu belirtti. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, savaşların bile kuralları olduğuna... - Haberler
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