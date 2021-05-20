Son dakika: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, savaşların bile kuralları olduğuna...

Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, savaşların bile kuralları olduğuna dikkat çekerek, bu kuralın en başta sivillerin koruması olduğunu belirtti.