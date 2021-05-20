Son dakika: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, savaşların bile kuralları olduğuna...
Son dakika haberleri: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, savaşların bile kuralları olduğuna dikkat çekerek, bu kuralın en başta sivillerin koruması olduğunu belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gutteres BM Genel Kurulu'nun Filistin'e ilişkin toplantısında, savaşların bile kuralları olduğuna dikkat çekerek, bu kuralın en başta sivillerin koruması olduğunu belirtti. - NEW YORK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı