Son dakika: Birleşik Krallık'tan Türk teknoloji şirketlerine fırsatlar tanıtılacak

Birleşik Krallık Teknoloji Haftası'nda, Birleşik Krallık'ta iş kurarak küresel varlığını genişletmek isteyen Türk teknoloji şirketlerine sunulan fırsatlar tanıtılacak.

İstanbul'da 2017 yılından beri düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Haftası bu yıl 16-18 Şubat tarihleri arasında, Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle sanal ortamda gerçekleşecek.

Çok sayıda değerli konuşmacının yer alacağı etkinlikte, Birleşik Krallık'ın teknoloji alanındaki uzmanlığının Türkiye'nin Covid 19 sonrası planlarına ve yeni açıklanan 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı'na sağlayabileceği destek öne çıkacak.Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Birleşik Krallık Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Haftası'nda katılımcılar, Birleşik Krallık'ta iş kurarak küresel varlığını genişletmek isteyen Türk teknoloji şirketlerine sunulan fırsatları keşfedebilecekler" denildi ve şu bilgiler verildi: "Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Birleşik Krallık İhracat Bakanı Graham Stuart'ın yapacakları açılış konuşmalarıyla 16 Şubat'ta başlayacak olan Birleşik Krallık Teknoloji Haftası'nda iş dünyasından, hükümetten, akademik çevrelerden düşünce liderleri bir araya gelecek. "Etkinlikte bir dizi konuşma, tartışma panelleri, workshoplar ve birçok sektörün yer alacağı B2B toplantılar yer alacak."Birleşik Krallık Teknoloji Haftası'nda bu yıl gelecekteki büyüme için dijital ve yeşil teknolojileri en iyi şekilde bir araya getirerek doğru bir biçimde kullanmak için birlikte ne gibi çalışmalar gerçekleştirebileceğimize odaklanacağız."2021 Birleşik Krallık Teknoloji Haftası'nın ana temaları şöyle belirlendi: Dijital ÜretimAkıllı şehirlerde kentsel hareketlilikDijital SağlıkYenilenebilir EnerjiBirleşik Krallık'ta kendi teknoloji şirketinizi kurmanız

Birleşik Krallık Türkiye bilim ve inovasyon işbirliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı