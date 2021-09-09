Son dakika: Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de yer aldı
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Son dakika: Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de yer aldı

Son dakika: Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de yer aldı
Anadolu Ajansı / Sefa Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı tarafından İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman'ın mülki idare amirliğinden birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yusuf İzzet Karaman'ın mülki idare amirliğinden birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karar ile İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Karaman, 30 Kasım 2019 tarihinden geçerli olmak üzere birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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Son dakika: Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de yer aldı - Haberler
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