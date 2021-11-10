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Son Dakika | Birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığında çıkan yangın korkuttu

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel
Son Dakika | Birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığında çıkan yangın korkuttu

Son dakika haberi: HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı.

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köylerinin yakınında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.


Son Dakika | Birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığında çıkan yangın korkuttu

Son Dakika | Birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığında çıkan yangın korkuttu

Son Dakika | Birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığında çıkan yangın korkuttu

Son Dakika | Birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığında çıkan yangın korkuttu

Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Son Dakika Haberleri
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