Son Dakika | Birçok eyleme katılan terörist Kütahya'da yakalandı
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Son Dakika | Birçok eyleme katılan terörist Kütahya'da yakalandı

Son Dakika | Birçok eyleme katılan terörist Kütahya'da yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bölgede birçok eyleme katıldığı tespit edilen ve bir askeri personelin şehit edildiği eylemin faillerinden olduğu belirlenen terörist Kütahya'da yakalandı.

Bölgede birçok eyleme katıldığı tespit edilen ve bir askeri personelin şehit edildiği eylemin faillerinden olduğu belirlenen terörist Kütahya'da yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri; 2016 yılında Van'ın Gürpınar ilçesinde 1 askeri personelin şehit edildiği eylemin faillerinden olduğu belirlenen ve aynı zamanda Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yol kesme ve Hakkari'nin Erziki mevkiine EYP yerleştirilmesi eylemlerine katıldığı tespit edilen, 2015-2019 yılları arasında PKK/KCK terör içerisinde faaliyet yürüten Welat Kato kod adlı T.Ö. isimli örgüt mensubunun Kütahya'da olduğunu tespit etti. Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan T.Ö. isimli örgüt mensubu, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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