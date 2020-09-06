Son Dakika | Bir yıl bu sınava hazırlandı, beklediği ambulans gelmeyince sınava giremedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Bir yıl bu sınava hazırlandı, beklediği ambulans gelmeyince sınava giremedi

Son dakika gelişmesine göre Bir yıl bu sınava hazırlandı, beklediği ambulans gelmeyince sınava giremedi Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Covid-19 karantinasındaki genç, beklediği ambulans gelmeyince 1 yıldır hazırlandığı KPSS'ye giremedi Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Covid-19 karantinasındaki genç, beklediği ambulans...

06.09.2020 22:58 | Son Güncelleme: 06.09.2020 23:03

Bir yıl bu sınava hazırlandı, beklediği ambulans gelmeyince sınava giremedi

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Covid-19 karantinasındaki genç, beklediği ambulans gelmeyince 1 yıldır hazırlandığı KPSS'ye giremedi

SİVAS - Sivas'ın Altınyayla ilçesinde Covid-19 karantinasındaki genç, beklediği ambulans gelmeyince 1 yıldır hazırlandığı KPSS'ye giremedi.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yaşanan 28 yaşındaki Emre Dabak, Covid-19 nedeniyle karantina altında tutulduğu için 1 yıldır hazırlandığı KPSS'yevgiremedi. İlçe merkezinde ikamet eden ve 12 gündür karantinada bulunan Dabak, il merkezinde düzenlenen sınava gidebilmek için bağlı bulunduğu sağlık kuruluşundan izin istedi. Dabak'a karantinada bulunduğu için toplu taşıma araçlarına binemeyeceği belirtilerek, sağlık ekipleri tarafından sınav salonuna götürüleceği söylendi. Ancak beklediği ambulans gelmeyince genç sınava gidemedi.

Emre Dabak, "Covid-19 nedeniyle karantinaya alındım. Geçtiğimiz hafta bağlı bulunduğum sağlık kuruluşundan KPSS sınavı için izin istedim. Özel aracım olup olmadığını sordular. Olmadığını söyleyince sağlık ekipleri tarafından sınav salonuna götürüleceğim söylendi. Sınavdan bir gün önce teyit için 112'yi aradım. Adres güncellemesi yapılarak yardımcı olacaklarını söylediler. Bugün erken kalkıp tekrar aradım. Bilgiler yeniden güncellendi. Ancak gelen giden olmadı. Karantinada olduğum için kendimde gidemedim. Sınava gireceğim salon ilçemize 50 dakika mesafede. Bir yıl bu sınava hazırlanmıştım" dedi.

Öte yandan, Sivas'ta filyasyon ekipleri bugün çok sayıda Covid-19 hastasını evlerinden alarak onlar için belirlenin üç okulda sınava girmelerinde yardımcı oldu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika | Bir yıl bu sınava hazırlandı, beklediği ambulans gelmeyince sınava giremedi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Muharrem İnce Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Emrah Metin Özülkü Demet Akalın Okan Bayülgen
Spor Tamer Tuna Lionel Messi Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Genç Kpss Kaza
Şu an buradasınız: Son Dakika | Bir yıl bu sınava hazırlandı, beklediği ambulans gelmeyince sınava giremedi - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.9.2020 23:03:07. #1.15#
title