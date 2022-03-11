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Son dakika... Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle 2 ayrı suçtan 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Sedef...

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle 2 ayrı suçtan 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Sedef...

Bir son dakika haberine göre Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle 2 ayrı suçtan 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Sedef Kabaş'ın tahliyesine karar verildi.

Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle 2 ayrı suçtan 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Sedef Kabaş'ın tahliyesine karar verildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sedef Kabaş, 3. Sayfa, Haberler

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