Son dakika... Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle 2 ayrı suçtan 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Sedef...
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle 2 ayrı suçtan 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Sedef Kabaş'ın tahliyesine karar verildi.
Bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle 2 ayrı suçtan 11 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada hakim karşısına çıkan Sedef Kabaş'ın tahliyesine karar verildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa