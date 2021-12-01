Son Dakika | Bir kişi, tartışmaları üzerine otomobille iş yerine giren ortağını öldürdü - Haberler
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Son Dakika | Bir kişi, tartışmaları üzerine otomobille iş yerine giren ortağını öldürdü

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Ankara'da bir kişi, tartışmalarının ardından iş yerine otomobille girerek duvarı yıkan ortağını tabancayla öldürdü.

ANKARA (AA) - Ankara'da bir kişi, tartışmalarının ardından iş yerine otomobille girerek duvarı yıkan ortağını tabancayla öldürdü.

Etimesgut İstasyon Caddesi'ndeki iş yerinin ortakları Murat Öztok ve H.T. alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında sinirlenen Öztok dışarda bulunan otomobilini iş yerine sürerek duvarı yıktı.

İddiaya göre bunun üzerine H.T, otomobile silahla ateş açtı. İsabet eden kurşunla ağır yaralanan Öztok kaldırıldığı Etimesgut Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Polis kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Son Dakika | Bir kişi, tartışmaları üzerine otomobille iş yerine giren ortağını öldürdü

Son Dakika | Bir kişi, tartışmaları üzerine otomobille iş yerine giren ortağını öldürdü

Son Dakika | Bir kişi, tartışmaları üzerine otomobille iş yerine giren ortağını öldürdü

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AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri

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