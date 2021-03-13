Son dakika! Bir haftadır haber alınamayan adam, evinde ölü bulundu

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki adam evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 7 gündür Faruk Küçükçavuş'tan (70) haber alamayan komşuları, durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri, Küçükçavuş'u hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan incelemelerinin ardından Küçükçavuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından Küçükçavuş'un cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yaşlı adamın bir hafta önce kendisiyle konuştuğunu belirten komşusunun kızı Ebru Ünal, "Perşembe günü annemin 7'si vardı, helva yapmıştık. Akşam üzeri evine gittiğimizde kapıyı kimse açmadı. Adamcağızın vefat ettiğini düşünemedim. Benimle en son geçen hafta cumartesi günü konuşmuştu" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı