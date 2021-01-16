Son dakika... Bir eve giren iki hırsız, evde bulunan sigaları dahi çaldı

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde bir eve girip, elektronik eşyalar ile 11 sigara paketini çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Hırsızlık olayı, saat 03.00 sıralarında Çiçek Mahallesi'ndeki bir evde yaşandı. A.F.'ye ait eve, pencerelerdeki korkulukları levye ile açarak giren şüpheliler, laptop, televizyon, tablet, 5 kol saati, 11 paket sigara, 4 bin 775 TL, epilasyon aleti, 2 flaş bellek, 2 ayakkabı, 3 çeyrek altın ve bir kolyeyi aldı. Şüpheliler evden çıktıktan sonra hırsızlığı fark eden A.F., polisi aradı.Hemen harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonunda S.Y. ve Ö.A. olduğu belirlenen şüpheliler, adreslerine yapılan baskınla yakalandı.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK