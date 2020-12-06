Son dakika... Bir çorap dolusu altını dolandırıcılara verdi
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Son dakika... Bir çorap dolusu altını dolandırıcılara verdi

06.12.2020 10:57 | Son Güncelleme: 06.12.2020 11:02
Son dakika... Bir çorap dolusu altını dolandırıcılara verdi

Son dakika haberler... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşlı bir kadını, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, bir çorap dolusu 150 bin TL değerindeki altınları alarak kayıplara karıştı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşlı bir kadını, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler, bir çorap dolusu 150 bin TL değerindeki altınları alarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'nda Türkmen Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Saliha Demiroğlu, 30 Ekim'de yaşanan deprem sonrası Karaova Mahallesi'nde bulunan yazlığına taşındı. Geçtiğimiz günlerde bir telefon alan Demiroğlu, korku ve paniğe kapıldı. Kendisini, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Asayiş polisi olarak tanıtan ve adının Galip Ö. olduğunu söyleyen bir kişi "FETÖ operasyonu olacak. Evinize böcek koymuşlar. Altınlarınızı saymamız gerekiyor, yoksa çocuklarınızı tutuklayacağız" dedi. Paniğe kapılan yaşlı kadın altınlarını vermeyi kabul etti. Saliha Demiroğlu'nu bir süre oyalayan dolandırıcılar taksi ile kısa süre içerisinde yaşlı kadının bulunduğu yere geldi. Eve giren ve yüzünde maske olan sahte polis, yaşlı kadından tornavida veya bıçak istedi. Evde ki elektrik pirizleri ile oynayan dolandırıcı evde dinleme cihazı arıyormuş numarası yaptı. Altınlarını bir çorabın içine dolduran Saliha Demiroğlu, ilk önce dolandırıcıya vermek istemedi. Fakat sahte polisin "Altınlarına bir zarar gelmeyecek. Sayıp geri getireceğiz" demesinden sonra bir çorap dolusu altını dolandırıcıya teslim etti.

"150 bin liralık altınla kayıplara karıştılar"

Piyasa değeri 150 bin lira olan ve içinde miras olan altınlarının da gittiğini söyleyen Saliha Demiroğlu "6 tane burma, 2 tane parçalı bilezik, 1 altın saat, 2 metre kordon zincir, 20 dizi inci kolyem, 1 yüzük, 10 tane çeyrek ve 5-6 tane de Atatürk altınım gitti. Beni çocuklarımı tutuklamakla tehdit ettikleri için korktum ve kimseye haber veremedim. Her gün böyle haberler görüyoruz ve bir anlık dalgınlıkla bu başıma geldi. Allah'tan bulsunlar ben hakkımı helal etmiyorum. Beni dolandıran kişilerden şikayetçiyim. Yetkililerden yardım istiyorum" dedi.

"Şüpheliler tespit edildi"

Olaydan sonra 155'i arayan Saliha Demiroğlu polis ekiplerine durumu anlattı. Olay yerine çok sayıda Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Site güvenlik kameralarından yola çıkan asayiş ekipleri kendilerini polis olarak tanıtan ve altını alan dolandırıcıyı tespit ederken, yakalama çalışmaları devam ediyor. - AYDIN

Son dakika... Bir çorap dolusu altını dolandırıcılara verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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