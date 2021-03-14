Son dakika! Bir aydır kayıp olan hayvanlarını jandarma drone ile buldu
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Son dakika! Bir aydır kayıp olan hayvanlarını jandarma drone ile buldu

14.03.2021 21:40 | Son Güncelleme: 14.03.2021 21:55
Son dakika! Bir aydır kayıp olan hayvanlarını jandarma drone ile buldu

Son dakika 3. sayfa haberi... Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 ineği kaybolan çiftçi, jandarmadan yardım istedi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 5 ineği kaybolan çiftçi, jandarmadan yardım istedi. Tüm imkanlarını seferber eden jandarma kayıp hayvanları drone ile bularak sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre ilçenin Çayköy köyünde yaşayan R.Ş. isimli çiftçinin bir aydır hayvanları kayıptı. Çaresizce 5 ineğini arayan ve bulamayan çiftçi, jandarmaya giderek yardım istedi. Köyünde etrafı tel örgülerle çevrili tarlasından 13 Şubat'tan itibaren 5 adet büyükbaş hayvanının olmadığı, kendi imkanları ile aradığını fakat bulamadığını bildirmesi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

Jandarma Asayiş ve Jasat timleri tarafından ormanlık bölgede geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatılırken ayrıca havadan drone ile tüm bölge tarandı. Kayıp olan büyükbaş 5 inek ormanlık arazide bulunarak hayvan sahibine teslim edildi. - ZONGULDAK

Son dakika! Bir aydır kayıp olan hayvanlarını jandarma drone ile buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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