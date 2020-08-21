Son dakika! BioNTech ve Pfizer, ikinci Kovid-19 aşı adayının testlerinden olumlu sonuç aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! BioNTech ve Pfizer, ikinci Kovid-19 aşı adayının testlerinden olumlu sonuç aldı

Son dakika haberi: Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması "BioNTech"in geliştirdiği ikinci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının ilk aşama klinik denemelerinden de olumlu sonuç alındığı bildirildi.

Son dakika! BioNTech ve Pfizer, ikinci Kovid-19 aşı adayının testlerinden olumlu sonuç aldı
21.08.2020 16:13 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:18

Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması "BioNTech"in geliştirdiği ikinci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının ilk aşama klinik denemelerinden de olumlu sonuç alındığı bildirildi.

"Clinical Trials Arena" internet sitesinde yer alan habere göre, Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in üretim lisansını aldığı "BNT162b2" adlı aşı adayının ABD'de yürütülen birinci aşama klinik denemeleri tamamlandı.

Aşının güvenliğinin ve bağışıklık etkisinin test edildiği deneme kapsamında 7 gün arayla 30 mikrogram öçlüsünde uygulanan iki doz aşının, 18-55 yaşlarındaki deneklerde iyileşmekte olan Kovid-19 hastalarına göre 3,8 kat fazla antikor ve bağışıklık hücresi ürettiği tespit edildi.

65-85 yaşlarındaki denek grubunda ise iyileşmekte olan Kovid-19 hastalarına göre 1,6 kat fazla bağışıklık etkisi görüldü.

Olumlu sonuçların ardından aşı adayının daha geniş kapsamlı ikinci ve üçüncü aşama denemelerinin ABD, Brezilya ve Arjantin'de yapılması planlanıyor.

İlk aşı adayı 2. ve 3. aşama denemelere başlamıştı

BioNTech'in geliştirdiği "BNT162b1" adlı ilk Kovid-19 aşı adayı için Almanya'da yapılan birinci aşama denemelerin ardından ABD ve Çin'de ikinci ve üçüncü aşama denemelere başlamıştı.

RNA temelli iki aşı adayı da Kovid-19'u etkisiz kılan kan şekeri enzimleri ile alımlayıcı-bağlayıcı İmmünoglobulin G antikorları harekete geçirmeyi, hücre düzeyinde bağışıklık tepkisi yaratan CD4+ ve CD8+ glikoproteinleri artırmayı amaçlıyor.

ABD'de Pfizer, Çin'de Fosun Pharma ilaç firmalarının üretim lisansını aldığı aşı adaylarının dünya çapında 30 bin sağlıklı gönüllü üzerinde denenmesi amaçlanıyor.

Klinik denemeler 3 aşamada yapılıyor

Bir aşının yaygın olarak kullanılabilmesi için 3 aşamada insanlar üzerinde test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği doğrulanan aşının etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem, binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, aylar ve hatta yıllar alabiliyor.

29 aşı adayı, klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 20 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Kovid-19'a karşı 30 aşı adayı klinik deneme, 139 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 22 milyon 900 bini aşarken, 797 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi Suriyelileri sevindirdi Güncel
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi Suriyelileri sevindirdi
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir Politika
Türkiye, Karadeniz'de doğal gaz bulmanın sevincini yaşarken HDP'li Paylan: Yalnızca ara gazı verir
Pres makinesine başını sokarak intihar etti 3. Sayfa
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti Ekonomi
Tarihi müjdeyi açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 isme özel olarak teşekkür etti
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek Ekonomi
Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz 2023 yılında kullanılabilecek
Dronla aranan kayıp alzheimer hastası yaşlı kadın zeytinlikte ortaya çıktı
Dronla aranan kayıp alzheimer hastası yaşlı kadın zeytinlikte ortaya çıktı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması nedeniyle bir bina tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan 'Yeni bir dönem' vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesi dünya basınında! New York Times'tan "Yeni bir dönem" vurgusu
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum
Erdoğan'ın müjdesinin ardından gözler altın ve dolarda! İşte son durum
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Dünyaca ünlü sahilde 'röntgen' iddiası! Öfkeli kalabalık şüpheliyi linç etti
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Erdoğan, bir güzel haber daha verdi: Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Dürüstlüğüyle gönülleri fetheden temizlik işçisinin kredi borcu kapatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Apartman yöneticisinden virüs önlemi! Giriş çıkışları kontrol altına aldı
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Kalabalığın üzerine aracını süren sürücünün akılalmaz savunması: Alkollüydüm, hatırlamıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjde Zonguldaklıları sevince boğdu
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Emre Belözoğlu, Jose Sosa transferinde Ali Koç'u ikna etti
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü
Balkonda çamaşır toplayan kadın, park halindeki aracın üzerine düştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen müjdeyi açıkladı: Tarihimizin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdik
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu
Canlı yayında annesinden bahseden Evrim Keklik, gözyaşlarına boğuldu
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Didem Soydan, transparan kıyafetiyle çekim yaptı! Frikik vermekten kurtulamadı
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Ünlü oyuncu Selen Seyven sessiz sedasız evlendi
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Stajyer avukatları taciz ettiği iddia edilen avukatın iğrenç mesajları ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Yine maganda terörü! Bayrak asarken az daha canından oluyordu
Yine maganda terörü! Bayrak asarken az daha canından oluyordu
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Bikinisinin üzerine 4 milyon TL'lik pırlanta takı takan Selin Ciğerci göz kamaştırdı
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Angela Merkel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Murat Boz Oğuzhan Koç Yeşim Salkım
Spor Jose Sosa Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Daha Fazla Fatih Bakan Doğalgaz Karadeniz
Şu an buradasınız: Son dakika! BioNTech ve Pfizer, ikinci Kovid-19 aşı adayının testlerinden olumlu sonuç aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.8.2020 17:17:14. #1.14#
title