Son Dakika | Binlerce yıllık tarihiyle Çayır Mağarası turistlerin ilgisini çekiyor
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Son Dakika | Binlerce yıllık tarihiyle Çayır Mağarası turistlerin ilgisini çekiyor

Son dakika haberi... ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çayır köyündeki Çayır Su Mağarası, doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor.

Son Dakika | Binlerce yıllık tarihiyle Çayır Mağarası turistlerin ilgisini çekiyor
18.07.2020 08:06 | Son Güncelleme: 18.07.2020 08:09

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesine bağlı Çayır köyündeki Çayır Su Mağarası, doğal güzelliğiyle ilgi çekiyor. Binlerce turist çeken mağaranın, 25 kilometre uzaklıktaki M.Ö. 6'ncı yüzyılda kurulan ve M.S. 13'üncü yüzyıla kadar yerleşimin bulunduğu tahmin edilen Teion Antik Kenti'nin suyunu karşılamasıyla dikkat çekiyor. 

Çaycuma'ya bağlı Çayır köyü girişinde bulunan Çayır Su Mağarası, binlerce yıllık tarihiyle M.Ö. döneme dair önemli izler taşıyor. Mağara, Filyos beldesinde bulunan Karadeniz'in Efesi olarak adlandırılan M.Ö. 6'ncı yüzyılda kurulan ve M.S. 13'üncü yüzyıla kadar yerleşimin bulunduğu tahmin edilen Teion Antik Kenti'nin suyunu karşıladığı arkeologlar tarafından daha önce keşfedildi. Zonguldak Valiliği'nin turizme kazandırmak için proje geliştirdiği, içinde bulunan 6 çeşit yarasa türü ve sarkıtlarıyla dikkat çeken 1300 metre uzunluğundaki mağara, botla gezilecek kadar geniş alanları olan yeraltı nehrine sahip olmasıyla daha da ilgi çekiyor.  

Yaz mevsimlerinde özellikle hafta sonları Zonguldak'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi birçok büyükşehirden yerli turist çeken mağaraya Ceneviz döneminden kalma tarihi köprüyle ulaşılabiliyor. İzmir'den mağarayı ziyarete gelen Selman Erdoğan, mağarayı çok beğendiklerini söyledi.Ankara'dan gelen Mehmet Türkçen de mağara ve bulunduğu bölgenin doğal güzelliğiyle harika bir yer olduğunu anlatarak, "Muhteşem doğa harikası bir yer. Hakikatten görülmeye değer bir yer. Ailecek geldik. Herkese tavsiye ederim. Gelip görmeliler. Serinliği çekiyor insanı. Yol boyu gelirken de yeşil doğa manzarası da çok güzeldi. Biz internet üzerinden gördük ve öyle geldik. Geldiğimiz içinde çok memnun kaldık." dedi. 

Bebeğiyle mağara ziyaretine gelen Enes Öğrenici, "Gerçekten ülkemizin dört bir yanı doğal güzelliklerle dolu. Zonguldak'taki Çayır mağarasını da önceden duyup merak ettiğimiz bir yerdi. Çocuğumuzla birlikte zorlukları aşarak tırmanıp burayı görmek istedik." diye konuştu. 


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Kaynak: DHA

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