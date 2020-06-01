Son dakika... Bingöllü dağcılardan, Gerindal Krater Gölü'ne keşif yürüyüşü Son dakika güncel haberine göre BİNGÖL Arama Kurtarma Birimi'ne bağlı 4 kişilik dağcı ekibi, Gerindal Krater Gölü'nün doğa sporlarına uygunluğunu öğrenmek için 3,5 saat yürüyüp, keşif yaptı.

BİNGÖL Arama Kurtarma Birimi'ne bağlı 4 kişilik dağcı ekibi, Gerindal Krater Gölü'nün doğa sporlarına uygunluğunu öğrenmek için 3,5 saat yürüyüp, keşif yaptı.

Bingöl Arama Kurtarma Birimi'ne bağlı dağcılık ekibi, Şaban köyü yakınında bulunan Gerindal Krater Gölü'nün doğa sporlarına uygun olup olmadığını gözlemlemek amacıyla 4 kişilik dağcı ekibiyle 3,5 saatlik yolculuk yaptı. Dağcılar, zorlu yolculuğun ardından ulaştıkları gölün yaz sporları için uygun olduğunu söyledi.

'KALABALIK EKİPLE DOĞA SPORLARI YAPACAĞIZ'

Dağcılardan Ömer Faruk Gürsaçtı, karlı yollar ve engebeli arazi koşulları nedeniyle 3,5 saat giderek göle ulaşabildiklerini belirterek, amaçlarının doğa sporcularına gölün tanıtılması olduğunu söyledi. Gürsaçtı, gölün yaz sporlarına uygun olduğunu gözlemlediklerini kaydedip, "Coğrafi konumu olsun, havası olsun çok güzel bir yer. Herkesin buraya gelip görmesini ve bu havayı solumasını isterim. İlerideki günlerde burada kalabalık bir ekiple doğa sporları yapacağız. Gerçekten ilimizin çok güzel ve tarihi alanları var ama biz bu konuda çok zayıf kaldığımızdan ilimizi bir türlü tanıtamadık. İnşallah bundan sonraki süreçlerde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelir" dedi.

Kaynak: DHA