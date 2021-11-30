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Son dakika! Bingöl Solhanspor, Brezilyalı smaçör Doardo'yu transfer etti

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Spor
Son dakika! Bingöl Solhanspor, Brezilyalı smaçör Doardo'yu transfer etti

Son dakika haberlerine göre Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, Brezilyalı smaçör Wilian Gabriel Doardo'yu kadrosuna kattı.

BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, Brezilyalı smaçör Wilian Gabriel Doardo'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşında ve 1.96 metre boyundaki Doardo ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, transferin kulüp ve oyuncu için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor Haberleri

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