Son dakika! Bingöl Solhanspor, Brezilyalı smaçör Doardo'yu transfer etti

BİNGÖL (AA) - Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bingöl Solhanspor, Brezilyalı smaçör Wilian Gabriel Doardo'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşında ve 1.96 metre boyundaki Doardo ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, transferin kulüp ve oyuncu için hayırlı olması temennisinde bulunuldu.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Spor Haberleri

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