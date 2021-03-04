Son dakika... Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (8)
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Son dakika... Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (8)

04.03.2021 21:40 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:45

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Tatvan'daki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında yaralanan bir askerin daha hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek, "Şehit sayımız 10'a yükselmiştir. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.-8-

Son dakika... Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (8)
Son dakika... Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (8)
Son dakika... Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (8)
Son dakika... Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü (8)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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