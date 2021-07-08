Son dakika! Bingöl'de traktörün altında kalan çocuk öldü
Son dakika haberleri... Bingöl'ün Karlıova ilçesinde traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Helin Ö. (14), Ilıpınar köyündeki tarlalarında babası F.Ö. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen biçerdöver traktörden seyir halindeyken atladı.
Traktörün altında kalan Helin Ö. ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesine sevk edilen Helin Ö, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Helin Ö'nün cenazesi, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bülent Temiz