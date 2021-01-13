Son dakika... Bingöl'de, terör örgütlerine 1 yılda 3 bin 440 operasyon
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Son dakika... Bingöl'de, terör örgütlerine 1 yılda 3 bin 440 operasyon

13.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:45
Son dakika... Bingöl'de, terör örgütlerine 1 yılda 3 bin 440 operasyon

Son dakika haberler: BİNGÖL'de, 2020'de terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ ile teröristlerin finans kaynağı uyuşturucuya yönelik polis ve jandarma ekiplerince 3 bin 440 operasyon gerçekleştirildi.

BİNGÖL'de, 2020'de terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ ile teröristlerin finans kaynağı uyuşturucuya yönelik polis ve jandarma ekiplerince 3 bin 440 operasyon gerçekleştirildi. 

Bingöl Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, terör örgütleri PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ ile teröristlerin finans kaynağı olan uyuşturucuya yönelik 2020 yılı içinde İl Emniyet Müdürlüğü'nce 462, İl Jandarma Komutanlığı'nca 2 bin 978 operasyon gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, operasyonlar kapsamında 3 teröristin ikna çalışmaları sonucu teslim olduğu kaydedilirken, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DEAŞ'a yardım eden 181 şüphelinin gözaltına alındığı, 6'sının sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

 


Son dakika... Bingöl'de, terör örgütlerine 1 yılda 3 bin 440 operasyon
Son dakika... Bingöl'de, terör örgütlerine 1 yılda 3 bin 440 operasyon
Son dakika... Bingöl'de, terör örgütlerine 1 yılda 3 bin 440 operasyon
Son dakika... Bingöl'de, terör örgütlerine 1 yılda 3 bin 440 operasyon

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aziz ÖNAL

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