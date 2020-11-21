Sokaklar Covid-19 tedbirleriyle sakinleşti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sokaklar Covid-19 tedbirleriyle sakinleşti

21.11.2020 13:51 | Son Güncelleme: 21.11.2020 14:06

Sokaklar Covid-19 tedbirleriyle sakinleşti Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin uygulanmasıyla birlikte sokaklar neredeyse boş kaldı, işletmeler paket servisine başladı.

Sokaklar Covid-19 tedbirleriyle sakinleşti

BİNGÖL - Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin uygulanmasıyla birlikte sokaklar neredeyse boş kaldı, işletmeler paket servisine başladı.

İçişleri Bakanlığı'nca Covid-19 ile mücadelede yeni tedbirler dün akşam saat 20.00 itibariyle yürürlüğe girdi. Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Covid-19 tedbirleri kapsamında bugün Kafe, lokanta, kuaför ve çay ocağı gibi işletmeler sabah 10.00'da işyerini açtı. Lokantaların paket servisine başladığı kentte, sokaklardaki kalabalıkta ortan kalktı.

Bingöl'de uzun yıllardır döner işletmecisi olan Cüneyt Bürkük, "Dün akşamdan itibaren işletmemizde paket servisine geçtik vaka artışlarından dolayı. Yeni tedbirler alındı. İnşallah en kısa zamanda bu vakalar düşer, biter. Normal işlerimize geri döneriz. Temennimiz budur" dedi.

Vaka sayılarının düşmesi için bu tedbirlerin alındığını alındığını aktaran işletmecilerden Remzi Koçakelçi ise, "İş yerimizde paket servis olarak devam etmek zorunda kaldık. Vaka sayılarının düşmesi için elimizden ne geliyorsa yapacağız tabi ki. Alınan tedbirlerinin de en üst düzeyde olması lazım. Maskeye, mesafeye ve hijyene dikkat edersek bu süreci hep birlikte aşabiliriz" şeklinde konuştu.

Kuaförünü bu sabah saat 10.00'da açan Tuncay Balat da "Herkes kurallara uysun. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz lazım. Normalde sabah 7 gibi iş yerimizi açıyorduk. Şimdi 10.00'da açıyoruz illa ki arada bir fark var. Bizi etkiler ama akşam 20.00'de kapanması iyi bir şey. İnşallah kısa zamanda bu biter herkes rahata eder" ifadelerini kullandı.

Sokaklar Covid-19 tedbirleriyle sakinleşti
Sokaklar Covid-19 tedbirleriyle sakinleşti
Sokaklar Covid-19 tedbirleriyle sakinleşti
Sokaklar Covid-19 tedbirleriyle sakinleşti
Sokaklar Covid-19 tedbirleriyle sakinleşti
Sokaklar Covid-19 tedbirleriyle sakinleşti
Sokaklar Covid-19 tedbirleriyle sakinleşti
Sokaklar Covid-19 tedbirleriyle sakinleşti
Sokaklar Covid-19 tedbirleriyle sakinleşti
Sokaklar Covid-19 tedbirleriyle sakinleşti
Sokaklar Covid-19 tedbirleriyle sakinleşti
Sokaklar Covid-19 tedbirleriyle sakinleşti
Sokaklar Covid-19 tedbirleriyle sakinleşti
Sokaklar Covid-19 tedbirleriyle sakinleşti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ

İlgili Haberler

İçişleri Bakanlığından Covid-19 tedbirleri kapsamında kalabalık cadde ve sokaklarda sigara yasağı
İçişleri Bakanlığından Covid-19 tedbirleri kapsamında kalabalık cadde ve sokaklarda sigara yasağı
Elon Musk aynı gün içinde 4 Covid-19 testi yaptırdı, 2'si negatif, 2'si pozitif
Elon Musk aynı gün içinde 4 Covid-19 testi yaptırdı, 2'si negatif, 2'si pozitif
Almanya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor
Almanya'da günlük Covid-19 vaka sayısında rekor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Deniz Seki Cansu Dere Burcu Esmersoy
Spor Ozan Kabak Erol Bulut Şenol Güneş Dorukhan Toköz Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kasım Çocuk Ankara Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sokaklar Covid-19 tedbirleriyle sakinleşti - Bingöl
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.11.2020 14:06:37. #1.15#
title