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Son dakika! Bingöl'de şehit 33 askerin temsili mezar taşındaki fotoğrafı ve Türk bayrağı yenilendi

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Son dakika! Bingöl'de şehit 33 askerin temsili mezar taşındaki fotoğrafı ve Türk bayrağı yenilendi

Son dakika gündem haberi: Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sivil ve silahsız 33 askerin temsili mezar taşındaki fotoğrafı ve Türk bayrağı yenilendi.

Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sivil ve silahsız 33 askerin temsili mezar taşındaki fotoğrafı ve Türk bayrağı yenilendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personeli, şehit 33 asker anısına, saldırının yaşandığı Bingöl-Elazığ kara yolunun 13. kilometresinde bulunan anıttaki temsili mezar taşındaki rengi solan fotoğrafların ve Türk bayrağının değiştirilmesi için çalışma başlattı.

Personellerin çalışması sonucu temsili mezar taşındaki şehitlerin fotoğrafı ve Türk bayrağı yenileriyle değiştirildi.

Açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı diyor ki! 'Şehidimiz, şehitliğimiz emanetimizdir'. Güvenlik güçleri olarak şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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