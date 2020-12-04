PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
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PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

04.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:54

Bingöl'ün Genç ve Yedisu ilçeleri kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi.

Bingöl'ün Genç ve Yedisu ilçeleri kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Genç ve Yedisu ilçeleri kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında yapılan arazi aramasında, teröristlerce önceden kullanılan ve içinde mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 2 sığınak tespit edildi.

Sığınak, ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edilerek kullanılamaz hale getirildi.

PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi
PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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