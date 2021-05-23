Son dakika! Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait yeraltı depolarında patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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Son dakika! Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait yeraltı depolarında patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Son dakika! Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait yeraltı depolarında patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Bingöl'ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bulunan 4 yeraltı deposunda, el yapımı patlayıcı, 150 metre kablo ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bulunan 4 yeraltı deposunda, el yapımı patlayıcı, 150 metre kablo ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu, Karlıova kırsalında terör örgütünün yeraltına patlayıcı gizlediği bilgisine ulaştı.

EREN-4 Operasyonu kapsamında bölgede yapılan arazi taramasında, PKK'lı teröristlerce kullanılan toprağa gömülü 4 yeraltı deposu tespit edildi.

Depolarda yapılan aramada el yapımı patlayıcı ile 150 metre kablo ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler imha edilirken, bölgedeki operasyonların devam edeceği bildirildi.

Son dakika! Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait yeraltı depolarında patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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