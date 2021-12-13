Son dakika: Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan malzemeler ele geçirildi - Haberler
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Son dakika: Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan malzemeler ele geçirildi

Son dakika: Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan malzemeler ele geçirildi
AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerce kullanılan malzemeler ele geçirildi.

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen Eren Kış-6 operasyonunda teröristlerce kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ilçe kırsalında arazi taraması gerçekleştirildi.

Ekipler, operasyonda toprağa gömülü 20 kilogram amonyum nitrat, 4 mutfak tüpü, 10 pil şarj cihazı, 4 adet şarjlı pil, 200 metre kablo ve muhtelif malzeme ele geçirdi.

Malzemeler, operasyon bölgesinde imha edildi.

Son dakika: Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan malzemeler ele geçirildi

Son dakika: Bingöl'de PKK'lı teröristlerce kullanılan malzemeler ele geçirildi

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AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri

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