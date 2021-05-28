Son Dakika | Bingöl'de para bulan çocuklar, parayı imama teslim etti
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Son Dakika | Bingöl'de para bulan çocuklar, parayı imama teslim etti

Son Dakika | Bingöl'de para bulan çocuklar, parayı imama teslim etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberlerine göre Bingöl'ün Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde bir miktar para bulan çocuklar, parayı imama teslim etti.

Bingöl'ün Genç ilçesi Kültür Mahallesi'nde bir miktar para bulan çocuklar, parayı imama teslim etti.

Genç ilçesi Kültür Mahallesi 151'inci sokakta oturan çocuklar, yerde bir miktar para buldu. Buldukları parayı camii imamı İbrahim Övün'e teslim eden çocuklar, yürekleri ısıttı.

Çocuklara hassasiyetinden dolayı teşekkür eden imamı Övün, sahibine ulaşmaya çalışacaklarını aktardı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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