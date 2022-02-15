Son dakika... Bingöl'de Ocak ayındaki kazalarda 53 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberi... Bingöl'de Ocak ayı içinde meydana gelen 104 trafik kazasında 53 kişi yaralandı.
BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de Ocak ayı içinde meydana gelen 104 trafik kazasında 53 kişi yaralandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, Ocak 2022'de Bingöl'de meydana gelen kazaları açıkladı. Buna göre, kent genelinde Ocak ayında 104 kazada 53 kişi yaralandı. Kazaların 38'i yaralanmalı, 66'sı ise maddi hasarlı olduğu kaydedildi. - BİNGÖL
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa