Son dakika: Bingöl'de elektrik akımına kapılan işçi öldü - Haberler
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Son dakika: Bingöl'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

AA / Rıdvan Korkulutaş - Haberler | Güncel
Son dakika: Bingöl'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

Son dakika haberlerine göre Bingöl'ün Genç ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Bingöl'ün Genç ilçesinde elektrik akımına kapılan İşçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yunus Bozkır (36), aydınlatma direğinde bakım ve onarım çalışması yaptığı sırada akıma kapıldı.

Arkadaşının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri Bozkır'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

AA / Rıdvan Korkulutaş - Son Dakika Haberleri
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