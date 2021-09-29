Son dakika! Bingöl'de, arpa değirmeninde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Bingöl'de, arpa değirmeninde çıkan yangın söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Haberler | Güncel
Son dakika! Bingöl'de, arpa değirmeninde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber... BİNGÖL'de, arpa değirmeninde çıkan yangına itfaiye ve TOMA müdahale etti.

BİNGÖL'de, arpa değirmeninde çıkan yangına itfaiye ve TOMA müdahale etti. Yaklaşık 1.5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında değirmende hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi mevkisinde bulunan arpa değirmeninde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıda (TOMA) sevk edildi. Yangının, değirmenin yakınındaki evlere sıçramaması için ekipler yoğun çaba sarfetti. Yaklaşık 1.5 saatlik bir çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırırken, değirmende hasar meydana geldi.


Son dakika! Bingöl'de, arpa değirmeninde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Bingöl'de, arpa değirmeninde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Bingöl'de, arpa değirmeninde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Bingöl'de, arpa değirmeninde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Bingöl'de, arpa değirmeninde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Bingöl'de, arpa değirmeninde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Bingöl'de, arpa değirmeninde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Bingöl'de, arpa değirmeninde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Bingöl'de, arpa değirmeninde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Bingöl'de, arpa değirmeninde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika! Bingöl'de, arpa değirmeninde çıkan yangın söndürüldü

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Sezai Temelli Vladimir Putin Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Müge Anlı Esra Erol Demet Özdemir Mustafa Keser
Spor Umut Meraş Salih Uçan Ali Palabıyık Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Bingöl'de, arpa değirmeninde çıkan yangın söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 21:36:49. #1.11#