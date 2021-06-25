Son Dakika: Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem oldu? Bingöl Depremi ölü ve yaralı var mı?

Son depremler! Son dakika:İzmir'de deprem Son Dakika! 25 Haziran Bingöl'de deprem oldu mu? İzmir ne zaman deprem oldu? Deprem mi oldu? Ege'de deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? Ölü veya yaralı var mı? Saat kaçta deprem oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! İzmir'de deprem!