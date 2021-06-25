Son Dakika: Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem oldu? Bingöl Depremi ölü ve yaralı var mı?
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Son Dakika: Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem oldu? Bingöl Depremi ölü ve yaralı var mı?

Son Dakika: Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem oldu? Bingöl Depremi ölü ve yaralı var mı?
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Son Dakika: Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem oldu? Bingöl Depremi ölü ve yaralı var mı? Sorularını yanıtı haberimizde.

BİNGÖL'DE DEPREM Mİ?

Son dakika: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 21.28'de merkez üssü Bingöl'ün Kığı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerden de hissedilirken Kandilli Rasathanesi de depremin merkez üssünün Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olduğunu açıkladı. AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, "Merkezde herhangi bir can kaybı yok, köylerle ilgili de gelecek haberleri bekliyoruz" dedi.

Son Dakika: Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem oldu? Bingöl Depremi ölü ve yaralı var mı?
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Son Dakika: Bingöl'de 5.2 büyüklüğünde deprem oldu? Bingöl Depremi ölü ve yaralı var mı? - Haberler
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