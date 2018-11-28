Son Dakika! Binbaşı Arslan Kulaksız'ı Şehit Eden Terörist Öldürüldü

Malazgirt'te Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden Çektar Soro kod adlı PKK'lı terörist ile 300 bin lira ödülle aranan gri listedeki terörist öldürüldü. 2.5 yıl önce, pusu kurulup şehit edilen Kulaksız'ın, katilinin ismini cüzdanında taşıdığı ortaya çıkmıştı.

2 TERÖRİST ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ



İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütüne yönelik olarak 27 Kasım 2018 tarihinde Muş Malazgirt Tatargazi köyünde İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü unsurlarınca gerçekleştirilen operasyonlarda 2 terörist ölü ele geçirildi.

BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ'I ŞEHİT EDEN TERÖRİST OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 27 Temmuz 2015 tarihinde Malazgirt İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız'ı şehit eden "Çektar Soro" kod adlı Muhammed Kaya olduğu tespit edildi.

Binbaşı Arslan Kulaksız ve eşi Sibel Kulaksız

GRİ LİSTEDE ARANAN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Diğer terörist ise, "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin TL ödülle "Gri Kategori"de yer alan sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü sorumlusu Zinar Amed kod adlı Ali Akbaş olduğu belirlendi.

NE OLMUŞTU?

Muş'un Malazgirt İlçesi'nde, 27 Temmuz 2015 tarihinde İlçe Jandarma Komutanı olan Binbaşı Arslan Kulaksız, eşi Sibel Funda Kulaksız ile otomobiline bindiği sırada PKK'lı teröristlerin saldırısına uğradı. Saldırıda kalbine isabet eden kurşunla Binbaşı Kulaksız şehit olurken, eşi kolundan giren ve göğsüne saplanan kurşunla yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden 3'ü yakalandı. Ancak saldırıyı planlayan 'Çektar' kod isimli Muhammed Kaya (23) kaçmayı başardı. İki çocuk babası şehit Kulaksız'ın ismi Türkiye'nin 18 ayrı yerinde, okul, cami ve sokağa verilirken, TSK iki operasyona onun adını verdi.