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Son dakika haber | Binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu İzolasyon çalışması sırasında binanın çatısında yangın çıktı Kocaeli'de 5 katlı binanın çatısında yapılan izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı.

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

İzolasyon çalışması sırasında binanın çatısında yangın çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'de 5 katlı binanın çatısında yapılan izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Alevleri görüp sokağa çıkan mahalle sakinleri ise paniğe kapıldı.

Yangın, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentte etkili olan lodos sonrası hasar gören çatıda pürmüzle yapılan izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Çatıda onarım çalışması yapan kişi hemen bina sakinlerinden yardım istedi. Hortumla yangına müdahale eden vatandaş, yangını söndüremeyince 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahalede bulundu. Dört bir yandan yapılan müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Şans eseri yangından yaralanan ve etkilenen olmadı.

Çok korktuklarını söyleyen bina sakini, "Usta, yangın çıktığını söyleyince hemen kendisine hortumu ve su dolu şişeleri attım. Bizim müdahalemiz yeterli olmayınca itfaiye ekiplerini aradık ve itfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdü." dedi.

Son dakika haber | Binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

Son dakika haber | Binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

Son dakika haber | Binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

Son dakika haber | Binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

Son dakika haber | Binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

Son dakika haber | Binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

Son dakika haber | Binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

Son dakika haber | Binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

Son dakika haber | Binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

Son dakika haber | Binanın çatısında çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu

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İhlas Haber Ajansı / Mustafa Taşören - Son Dakika Haberleri

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